В Десантно-штурмовых войсках Казахстана налажен полный цикл работ с беспилотными авиационными системами — от сборки и настройки до испытаний и передачи дронов в воинские части для применения по назначению, передает BAQ.KZ.

Подразделения беспилотных авиационных систем были сформированы в ДШВ два года назад. За это время военнослужащие не только освоили практическое применение беспилотников, но и наладили их собственную сборку и ремонт, что позволило существенно снизить зависимость от внешних поставок. Мастерская по изготовлению и обслуживанию дронов начала работу в декабре 2025 года.

В составе мастерской служат военнослужащие контрактной службы, прошедшие специальную подготовку. Недавно здесь был собран сотый по счету беспилотный летательный аппарат. Все изделия проходят обязательные контрольные испытания и затем направляются в подразделения.

Как отмечают специалисты, развитие беспилотных технологий продиктовано современными реалиями ведения боевых действий. Анализ вооружённых конфликтов показывает возросшую роль дронов в разведке, корректировке огня, управлении подразделениями и нанесении огневого поражения.

В 2026 году на базе учебного центра Десантно-штурмовых войск планируется начать подготовку операторов беспилотных авиационных систем. Обучение будут проводить инструкторы с профильной подготовкой и практическим опытом эксплуатации различных типов БПЛА.

Подразделения беспилотных авиационных систем уже прошли "боевое крещение" в ходе учений "Десант-2025". В настоящее время на вооружении ДШВ состоят тактические беспилотные комплексы отечественного и зарубежного производства. Работа по их дальнейшему освоению, модернизации и развитию продолжается.