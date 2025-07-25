Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выпустило предупреждение о резком росте случаев цифрового мошенничества, нацеленного на детей во время летних каникул, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, злоумышленники всё чаще используют свободное время школьников и их активность в интернете для реализации схем, направленных на хищение финансовых данных и средств их родителей. Особую опасность представляют поддельные мобильные игры, фальшивые акции с "выигрышами", предложения о "лёгком заработке" и вредоносные приложения под видом скидок и подарков.

"Дети становятся уязвимой целью: они часто не могут отличить подделку от реального сервиса, доверчиво переходят по ссылкам и вводят данные, не осознавая последствий", — отмечают специалисты агентства.

Эксперты также предупреждают о новом виде угрозы — сборе геоданных через "умные" приложения. Таким образом мошенники могут получить информацию о месте проживания семьи, учебных заведениях и маршрутах ребёнка, что несёт не только финансовые, но и личные риски.

Рекомендации родителям:

Регулярно разговаривайте с детьми о цифровых опасностях;

Ограничьте время пребывания ребёнка в интернете;

Установите антивирус и активируйте родительский контроль;

Обучайте детей основам кибербезопасности и финансовой грамотности;

Внедрите правило: при любом сомнительном предложении ребёнок должен немедленно обращаться к взрослым.

Агентство призывает родителей быть особенно внимательными в летний период и сделать интернет безпечным пространством для детей, а не ловушкой для мошенников.