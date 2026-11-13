Казахстанские девушки в национальных костюмах покорили гостей COP31
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Иногда, чтобы привлечь внимание целого международного саммита, не нужны громкие речи и масштабные презентации. Достаточно двух девушек в казахских национальных костюмах. В Анталье они стали настоящими звездами казахстанского павильона: желающих сфотографироваться с ними так много, что посетителям приходится ждать своей очереди.
Уже пятый день Райхан Вильямис и Айзере Маханбет встречают гостей 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). К казахстанскому павильону подходят участники саммита, представители зарубежных делегаций и даже гости соседних экспозиционных площадок. Национальные костюмы не оставляют их равнодушными — многие останавливаются, чтобы сделать памятный снимок.
За яркими образами стоят две казахстанские студентки, которые приехали на конференцию в качестве волонтеров.
Райхан родом из Алматы. Сейчас она учится в магистратуре в Анталье, изучает турецкий язык и литературу. Айзере приехала из Уральска, она студентка бакалавриата по специальности «Политология и международные отношения».
Так, среди разговоров об изменении климата, международных обязательствах и экологических инициативах казахстанская культура нашла свой способ заявить о себе. И, судя по очередям у павильона, весьма действенный.
COP31 проходит в турецкой Анталье. Казахстанский павильон представляет страну в рамках международной климатической конференции.
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