Казахстанские девушки в национальных костюмах покорили гостей COP31

Иногда, чтобы привлечь внимание целого международного саммита, не нужны громкие речи и масштабные презентации. Достаточно двух девушек в казахских национальных костюмах. В Анталье они стали настоящими звездами казахстанского павильона: желающих сфотографироваться с ними так много, что посетителям приходится ждать своей очереди.

Уже пятый день Райхан Вильямис и Айзере Маханбет встречают гостей 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). К казахстанскому павильону подходят участники саммита, представители зарубежных делегаций и даже гости соседних экспозиционных площадок. Национальные костюмы не оставляют их равнодушными — многие останавливаются, чтобы сделать памятный снимок.

За яркими образами стоят две казахстанские студентки, которые приехали на конференцию в качестве волонтеров.

Райхан родом из Алматы. Сейчас она учится в магистратуре в Анталье, изучает турецкий язык и литературу. Айзере приехала из Уральска, она студентка бакалавриата по специальности «Политология и международные отношения».

Так, среди разговоров об изменении климата, международных обязательствах и экологических инициативах казахстанская культура нашла свой способ заявить о себе. И, судя по очередям у павильона, весьма действенный.

COP31 проходит в турецкой Анталье. Казахстанский павильон представляет страну в рамках международной климатической конференции.