Казахстанские деятели культуры и спорта высказались о новой Конституции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская оперная певица Мария Мудряк поддерживает проект новой Конституции, передает BAQ.KZ.
«Для меня важно, что в Основном Законе подчёркивается значение культуры, образования и науки. Это показывает, что духовное и интеллектуальное развитие рассматривается как основа нашего будущего государства», — написала Мудряк в социальных сетях.
Она также отметила важность сохранения культурного наследия как основы национальной идентичности.
«Особенно значимым считаю внимание к сохранению историко-культурного наследия. Искусство, музыка, театральные традиции — это часть нашей национальной идентичности и ценностей».
По её мнению, предлагаемые изменения направлены на укрепление правовой системы и общественного единства.
«Я вижу конституционные изменения как этап развития правовой системы и поддерживаю курс на стабильность, единство и развитие. Уверена, что реформы должны способствовать укреплению, процветанию и единству нашего народа».
Представитель сборной Казахстана по фехтованию Руслан Курбанов также высказался о предстоящем референдуме по новой Конституции, призвав граждан выразить свою позицию через голосование.
«Я немного новостей успеваю читать, но слово „референдум“ в моих лентах появляется всё чаще. Оно сначала звучало сложно и непонятно. Начал изучать. По факту всё проще.
Все споры и позиции о новой Конституции — это классно. Но есть простой момент. Референдум и существует, чтобы позицию не просто озвучить в ленте, а зафиксировать.
Если есть мнение — логично его показать, сказать "да" или "нет": оно действительно учитывается только там, где происходит голосование. Будет круто, если больше людей проголосует», — написал спортсмен в социальных сетях.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- В Астане стартует набор кассиров для LRT
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине
- Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля