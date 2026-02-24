Казахстанская оперная певица Мария Мудряк поддерживает проект новой Конституции, передает BAQ.KZ.

«Для меня важно, что в Основном Законе подчёркивается значение культуры, образования и науки. Это показывает, что духовное и интеллектуальное развитие рассматривается как основа нашего будущего государства», — написала Мудряк в социальных сетях.

Она также отметила важность сохранения культурного наследия как основы национальной идентичности.

«Особенно значимым считаю внимание к сохранению историко-культурного наследия. Искусство, музыка, театральные традиции — это часть нашей национальной идентичности и ценностей».

По её мнению, предлагаемые изменения направлены на укрепление правовой системы и общественного единства.

«Я вижу конституционные изменения как этап развития правовой системы и поддерживаю курс на стабильность, единство и развитие. Уверена, что реформы должны способствовать укреплению, процветанию и единству нашего народа».

Представитель сборной Казахстана по фехтованию Руслан Курбанов также высказался о предстоящем референдуме по новой Конституции, призвав граждан выразить свою позицию через голосование.

«Я немного новостей успеваю читать, но слово „референдум“ в моих лентах появляется всё чаще. Оно сначала звучало сложно и непонятно. Начал изучать. По факту всё проще.

Все споры и позиции о новой Конституции — это классно. Но есть простой момент. Референдум и существует, чтобы позицию не просто озвучить в ленте, а зафиксировать.

Если есть мнение — логично его показать, сказать "да" или "нет": оно действительно учитывается только там, где происходит голосование. Будет круто, если больше людей проголосует», — написал спортсмен в социальных сетях.