В Москве в рамках Дня национальной книги и Всемирного дня книги, и в преддверии 81-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне казахстанские дипломаты передали в дар московским школам книги из фонда Посольства Казахстана в Российской Федерации, передает BAQ.KZ.

Среди них книга Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце», книга Асета Аккузинова «Плечом к плечу» (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.

Школе №1912 имени Бауыржана Момышулы, помимо книг, было передано его архивное фото. Как отметил Посол РК в РФ Даурен Абаев, имя легендарного соотечественника имеет особое значение для Казахстана, символизирует героизм, смелость, отвагу, не случайно очень много детей было названо в его честь. Он выразил признательность за бережное сохранение памяти о казахском батыре и подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения в духе уважения к подвигам предков.

В свою очередь, директор школы Андрей Курсаков поблагодарил за ценные подарки и сообщил, что книги будут переданы в медиатеку, где дети в читальном зале смогут с ними ознакомиться. Также он рассказал о работе по оцифровке школьного музея Бауыржана Момышулы с обеспечением к нему открытого онлайн-доступа и планах по пополнению и обновлению экспозиции с учетом современных технологий.

В ходе встречи ученики школы продемонстрировали свои знания о Момышулы, рассказали о малоизвестных страницах его боевой биографии. По их словам, это был выдающийся военный и общественный деятель, чей ратный талант признавал даже противник.

Ученики школы №1512 имени нашей Героя Советского Союза Алии Молдагуловой почтили ее память минутой молчания и исполнили легендарную композицию «Алия» на русском и казахском языках.

В открывшемся недавно после реставрации в школе №1517 музее им. Александра Матросова дипломаты сделали первую запись в книге почетных гостей, а также рассказали о пользе чтения.

В школе №1284 имени Героя Советского Союза Натальи Ковшовой, где учатся более 20 детей – казахстанцев, были прочитаны стихи выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева. Дипломаты ознакомилась с экспозицией школьного музея и почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Общеизвестно, президенты Казахстана и России придают огромное значение культуре чтения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев активно продвигает культуру чтения, считая её основой развития нации, интеллектуального роста и формирования культурного кода, определяющей качество нации.

«Книги - главный источник знаний, когнитивных способностей и богатой речи. А казахстанцы, особенно молодежь, должны больше читать и делает упор на важности книг для прогресса страны», - не раз отмечал Глава нашего государства.

По инициативе казахстанского лидера в Казахстане два года назад был учрежден Национальный день книги.

В свою очередь, Президент России Владимир Путин постоянно выступает за развитие книжной культуры, фокусируясь на вопросах формирования ценностей, особенно среди молодежи, считая это частью традиционных ценностей и делает акцент на воспитательном значении книг. Владимир Путин не раз отмечал, что уважение к книге нужно прививать с детства, а чтение формирует мировоззрение, призывая делать подачу литературы более интересной и доступной, а также уделять особое внимание отечественной классике.

Ученые уже доказали, что человек должен читать ежедневно. Чтение напрямую связано с увеличением продолжительности жизни и для этого надо читать минимум 20 минут в день. Кроме этого, чтение добавляет уверенности, улучшает сон, помогает помогают легче общаться друг с другом и сохранить память в пожилом возрасте, а художественные произведения помогают лучше понимать других. И конечно же, стоить отметить, что чтение книг уменьшает уровень стресса на 68%, а те же видеоигры - всего лишь на 21%. Это лишний раз свидетельствует в пользу чтения в наш цифровой век, который стремительно меняется.