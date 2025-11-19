Казахстан продолжает усиливать роль регионального центра международного образования: число иностранных студентов в вузах страны приблизилось к 35 тысячам - это самый высокий показатель за всю историю независимости. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BAQ.KZ

Рост потока объясняют глобальными изменениями на образовательном рынке, где традиционные центры сталкиваются с ужесточением миграционной политики, а азиатские страны переживают демографический взрыв.

Также в кулуарах Мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подробно объяснил, почему именно сейчас Казахстан стал активно привлекать студентов из крупных стран Азии. Он отметил, что в Британии, Европе, США, Канаде и Австралии за последние годы значительно ужесточились миграционные требования для иностранных учащихся.

"Мы начали замечать, что растёт большой интерес к Казахстану со стороны Китая, Индии, Пакистана, Индонезии. Это связано с тем, что в традиционных образовательных центрах студенты просто не могут получить визы или продолжить обучение. Многие вынуждены искать альтернативы, и Казахстан стал одной из немногих стран региона, которые могут предложить качественное образование и доступный формат приезда", — рассказал министр.

По словам Нурбека, три года назад ведомство увидело формирующееся "окно возможностей" и запустило стратегию превращения страны в академический хаб.

"Мы заранее начали выстраивать эту модель. Логика была простой: если студент не может поехать в США или ему отказали в Великобритании, он должен иметь возможность приехать в Казахстан, где представлены и британские университеты, и американские, и немецкие, и турецкие, и китайские. И уже сегодня можно сказать, что эта стратегия себя полностью оправдала", — отметил он.

Министр также подробно остановился на демографических факторах, которые формируют устойчивый спрос на образование в азиатском регионе.

"Посмотрите на цифры: в Индии ежедневно рождается около 60 тысяч детей - это всё население Казахстана каждые восемь месяцев. В Пакистане ежегодно появляется на свет около пяти миллионов детей. В этих странах формируется огромная молодая аудитория, которой нужно получать образование. И одновременно в регионе растёт средний класс - всё больше семей могут платить за обучение", — пояснил Нурбек.

Он подчеркнул, что академический туризм становится значимым источником дохода для отечественных вузов.

"Только в этом году, без какой-либо рекламной кампании, к нам приехали почти пять тысяч студентов. Это уже принесло университетам около 30 миллиардов тенге. Если выйти на показатель в 100 тысяч иностранных студентов, то речь будет идти о триллионе тенге дохода. Это серьёзный экономический потенциал", — отметил министр.

Ключевым условием привлечения иностранных студентов Нурбек назвал качество образования и глобальное признание казахстанских дипломов.

"Конечная цель любого образования - возможность трудоустройства. Поэтому мы поставили перед собой амбициозную задачу - чтобы любой диплом, выданный в Казахстане, признавался во всём мире. Мы уже сделали важные шаги: присоединились к Болонскому процессу, ратифицировали Лиссабонскую конвенцию. Это означает взаимное признание дипломов с Европой. В прошлом году мы присоединились к Токийской конвенции - теперь наши дипломы признаются в 13 странах Азии, включая Японию, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Турцию, Монголию и другие. Следующим шагом должно стать присоединение Казахстана к глобальной конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций.Это финальная цель. Когда мы присоединимся к глобальной конвенции, наши дипломы будут иметь полное международное признание. Это принципиально важно для привлечения студентов и преподавателей", — рассказал глава ведомства.

Министр также объяснил, какие преимущества получат сами университеты в части привлечения иностранных специалистов.