Казахстанские дипломы получили международное признание
Страна присоединилась к Токийской конвенции.
Сенат Казахстана ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании (Токийскую конвенцию) под эгидой ЮНЕСКО, передает BAQ.KZ.
Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и другими. Конвенция предусматривает общий стандарт оценки квалификаций, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании.
Кроме того, присоединение к конвенции открывает доступ к сети APNNIC — международной платформе обмена информацией о квалификациях.
Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепляет статус страны как регионального образовательного хаба.
