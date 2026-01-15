Сенат Казахстана ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании (Токийскую конвенцию) под эгидой ЮНЕСКО, передает BAQ.KZ.

Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и другими. Конвенция предусматривает общий стандарт оценки квалификаций, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании.

Кроме того, присоединение к конвенции открывает доступ к сети APNNIC — международной платформе обмена информацией о квалификациях.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепляет статус страны как регионального образовательного хаба.