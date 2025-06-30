Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью", передает BAQ.KZ

Документ предусматривает целый ряд нововведений в законодательство страны.

Первый блок поправок направлен на защиту прав и законных интересов дольщиков. Речь идет о повышении прозрачности процессов долевого строительства, усилении контроля за застройщиками и обеспечении законности на всех этапах реализации проектов.

Второй блок касается социальной поддержки. В частности, будет расширен проект инватакси. Теперь услуга перевозки лиц с инвалидностью станет доступной через Портал социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей граждан. Это позволит людям с ограниченными возможностями более свободно передвигаться по стране.

Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования. Вводится единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий, что должно способствовать цифровизации дорожной отрасли и улучшению контроля за качеством выполненных работ.

Поправки внесены сразу в несколько ключевых кодексов Казахстана – Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный, а также в 14 профильных законов.

Принятый закон станет очередным шагом в реализации социальных инициатив главы государства и обеспечении комфорта и безопасности граждан.