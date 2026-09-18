Казахстанские дороги хотят испытывать на китайском полигоне

Казахстанские дорожные конструкции могут начать проверять на китайском испытательном полигоне RIOHTRACK. КаздорНИИ и Научно-исследовательский институт автомобильных дорог Минтранса Китая RIOH договорились о совместной работе, передает BAQ.KZ.

Одна из главных идей заключается в том, чтобы проверить казахстанские методики расчета дорожных одежд под реальной нагрузкой. Для этого рассматривают кольцевую трассу RIOHTRACK.

Такие испытания позволят сравнить расчеты с тем, как дорожные конструкции ведут себя на практике.

Отдельный блок сотрудничества связан с новыми материалами и дорожными технологиями. Стороны хотят проводить совместные исследования и обмениваться данными.

Еще одно направление связано с искусственным интеллектом. Казахстанские специалисты изучат китайский опыт выявления повреждений дорог с помощью ИИ, работу интеллектуальных транспортных систем, «умных» дорог и цифровых платформ управления.

Обсуждались и логистические решения. Речь идет об организации грузопотоков и построении логистических цепочек.

Казахстанские специалисты смогут проходить обучение и повышение квалификации на базе RIOH.

Институты рассматривают и создание совместного научно-исследовательского консорциума. Еще одно направление связано с работой над международными стандартами, включая ISO.

Во время визита делегация КаздорНИИ осмотрела исследовательскую базу RIOH. В нее входят испытательный комплекс площадью около 247 гектаров, лаборатории и системы сбора и анализа данных.

В структуре китайского института работают пять национальных и 15 отраслевых научных платформ.

Подписанный меморандум пока фиксирует общие договоренности. Следующим этапом стороны должны определить темы исследований, формат испытаний и то, как результаты можно будет применять на дорогах Казахстана.