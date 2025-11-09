  • 9 Ноября, 18:47

Казахстанские дзюдоисты продолжат борьбу за бронзовые медали на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Айдар Арапов, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, не смог пробиться в финал, уступив в полуфинальной схватке представителю Бахрейна Исрапилу Сагайпову. Несмотря на поражение, Арапов продемонстрировал уверенную технику и волю к победе, что позволит ему побороться за бронзу в утешительном финале.

В свою очередь, Назгуль Маратова, выступающая в категории свыше 78 килограммов, потерпела поражение от турецкой спортсменки Хилал Озтюрк. Поединок завершился иппоном в пользу представительницы Турции.

