Отличное выступление казахстанской сборной по дзюдо на юношеских Азиатских играх в Манаме — Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали поднялись на высшую ступень пьедестала, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК.

Фатима не оставила соперницам шансов: в финале весовой категории до 52 кг она выиграла чистым иппоном, уверенно победив Милену Боруболотову из Кыргызстана. Еркен Бекали тоже не подвёл — в напряжённой финальной схватке в категории до 66 кг он вырвал победу у Башира Кадири из Афганистана.