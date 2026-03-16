Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире в Варшаве
Сегодня 2026, 19:01
Фото: European Judo Union
Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире European Open, прошедшем в Варшаве (Польша), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК.
По итогам соревнований в активе нашей команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.
В весовой категории до 60 килограммов в финале встретились два казахстанских спортсмена - Сунгат Нурлатулы и Токтар Умуталиев. В результате победителем стал Умуталиев.
Бронзовые медали завоевали Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Айбол Нысанали (до 90 кг).
Сорная Казахстана заняла пятое место в общекомандном зачете.
