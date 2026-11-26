Сборная Казахстана завершила выступление на этапе Гран-при по дзюдо среди кадетов в Ташкенте с шестью наградами. Последнюю медаль команде принес Ердаулет Жумабай, который пробился в финал.

В заключительный день соревнований казахстанец выступал в категории свыше 90 кг. В решающей схватке он уступил сопернику, заняв второе место.

Ранее золотую награду сборной принесла Адия Жанахмет, победившая в весовой категории до 40 кг.

Еще два серебра завоевали Ернат Кенесбек (до 55 кг) и Аслан Ергалиев (до 60 кг). Бронзовыми призерами стали Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг).

Таким образом, в копилке казахстанской команды — одна золотая, три серебряные и две бронзовые медали.