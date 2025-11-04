Казахстанские фермеры смогут финансироваться ежегодно по одной схеме
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства сообщил, что практика раннего финансирования весенне-полевых работ в Казахстане продолжена, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что по итогам вегетационного периода впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%.
"Хотелось бы отметить, что практика раннего финансирования продолжена и уже с 1 октября т.г. начат прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Более того, со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги", — подчеркнул Айдарбек Сапаров.
По данным ведомства, благодаря реализации программы льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге, темп обновления техники составил 6,5%, а износ парка снизился с 80 до 70% буквально за 2 года.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге