Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства сообщил, что практика раннего финансирования весенне-полевых работ в Казахстане продолжена, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что по итогам вегетационного периода впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%.

"Хотелось бы отметить, что практика раннего финансирования продолжена и уже с 1 октября т.г. начат прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Более того, со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги", — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

По данным ведомства, благодаря реализации программы льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге, темп обновления техники составил 6,5%, а износ парка снизился с 80 до 70% буквально за 2 года.