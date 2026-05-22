Казахстанские фермеры задолжали за поливную воду почти миллиард
При этом за последние месяцы объем задолженности удалось сократить
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дебиторская задолженность водопотребителей перед Казводхоз за услуги по подаче поливной воды превысила 966 млн тенге, передает BAQ.KZ.
При этом в предприятии отмечают, что более чем в два раза задолженности удалось сократить. Для сравнения: на конец 2025 года долг составлял 2,13 млрд тенге.
Где самые большие долги
Наибольшая задолженность зафиксирована в:
– Туркестанская область – 341,7 млн тенге;
– Кызылординская область – 251,3 млн тенге;
– филиале Большой Алматинский канал имени Конаева – 211,3 млн тенге.
Также задолженность имеется:
– в Жамбылская область – 94,65 млн тенге;
– в область Жетісу – 44,9 млн тенге;
– в Западно-Казахстанская область – 21,3 млн тенге;
– в Восточно-Казахстанская область – 1,4 млн тенге.
Должникам ограничат заключение новых договоров
Сейчас Казводхоз переводит заключение договоров с водопотребителями в электронный формат через новую биллинговую систему.
В системе предусмотрено автоматическое ограничение: если задолженность превышает 5 тысяч тенге, заключить новый договор не получится.
Почему это важно для поливного сезона
В предприятии предупреждают, что высокая задолженность напрямую влияет на стабильное прохождение поливного периода.
Средства, полученные за подачу воды, направляются на очистку и ремонт гидротехнических сооружений, закупку горюче-смазочных материалов и обеспечение работы водохозяйственных объектов.
"Дебиторская задолженность препятствует стабильному прохождению поливного периода. Средства, полученные за счет предоставления услуг по подаче воды, используются для очистки и ремонта гидротехнических сооружений, закупки горюче-смазочных и других необходимых для работы материалов. Поэтому призываем аграриев как можно скорее погасить имеющиеся задолженности. Это поможет обеспечить стабильную работу водохозяйственных объектов в ходе вегетации", – отметил исполняющий обязанности генерального директора Казводхоз Ануар Ускенбаев.
Самое читаемое
- Молочную ферму на 800 голов построят в Жетысу
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- В Шахтинске подросток погиб при попытке заправить мотоцикл
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы