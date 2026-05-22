Казахстанские фермеры задолжали за поливную воду почти миллиард

При этом за последние месяцы объем задолженности удалось сократить

Дебиторская задолженность водопотребителей перед Казводхоз за услуги по подаче поливной воды превысила 966 млн тенге, передает BAQ.KZ.

При этом в предприятии отмечают, что более чем в два раза задолженности удалось сократить. Для сравнения: на конец 2025 года долг составлял 2,13 млрд тенге.

Где самые большие долги

Наибольшая задолженность зафиксирована в:
Туркестанская область – 341,7 млн тенге;
Кызылординская область – 251,3 млн тенге;
– филиале Большой Алматинский канал имени Конаева – 211,3 млн тенге.

Также задолженность имеется:
– в Жамбылская область – 94,65 млн тенге;
– в область Жетісу – 44,9 млн тенге;
– в Западно-Казахстанская область – 21,3 млн тенге;
– в Восточно-Казахстанская область – 1,4 млн тенге.

Должникам ограничат заключение новых договоров

Сейчас Казводхоз переводит заключение договоров с водопотребителями в электронный формат через новую биллинговую систему.

В системе предусмотрено автоматическое ограничение: если задолженность превышает 5 тысяч тенге, заключить новый договор не получится.

Почему это важно для поливного сезона

В предприятии предупреждают, что высокая задолженность напрямую влияет на стабильное прохождение поливного периода.

Средства, полученные за подачу воды, направляются на очистку и ремонт гидротехнических сооружений, закупку горюче-смазочных материалов и обеспечение работы водохозяйственных объектов.

"Дебиторская задолженность препятствует стабильному прохождению поливного периода. Средства, полученные за счет предоставления услуг по подаче воды, используются для очистки и ремонта гидротехнических сооружений, закупки горюче-смазочных и других необходимых для работы материалов. Поэтому призываем аграриев как можно скорее погасить имеющиеся задолженности. Это поможет обеспечить стабильную работу водохозяйственных объектов в ходе вегетации", – отметил исполняющий обязанности генерального директора Казводхоз Ануар Ускенбаев.

