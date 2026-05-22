Казахстанские фермеры задолжали за поливную воду почти миллиард

Дебиторская задолженность водопотребителей перед Казводхоз за услуги по подаче поливной воды превысила 966 млн тенге, передает BAQ.KZ.

При этом в предприятии отмечают, что более чем в два раза задолженности удалось сократить. Для сравнения: на конец 2025 года долг составлял 2,13 млрд тенге.

Где самые большие долги

Наибольшая задолженность зафиксирована в:

– Туркестанская область – 341,7 млн тенге;

– Кызылординская область – 251,3 млн тенге;

– филиале Большой Алматинский канал имени Конаева – 211,3 млн тенге.

Также задолженность имеется:

– в Жамбылская область – 94,65 млн тенге;

– в область Жетісу – 44,9 млн тенге;

– в Западно-Казахстанская область – 21,3 млн тенге;

– в Восточно-Казахстанская область – 1,4 млн тенге.

Должникам ограничат заключение новых договоров

Сейчас Казводхоз переводит заключение договоров с водопотребителями в электронный формат через новую биллинговую систему.

В системе предусмотрено автоматическое ограничение: если задолженность превышает 5 тысяч тенге, заключить новый договор не получится.

Почему это важно для поливного сезона

В предприятии предупреждают, что высокая задолженность напрямую влияет на стабильное прохождение поливного периода.

Средства, полученные за подачу воды, направляются на очистку и ремонт гидротехнических сооружений, закупку горюче-смазочных материалов и обеспечение работы водохозяйственных объектов.