Казахстанские фигуристы выступят на юниорском Гран-при в Батуми

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный список участников юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Батуми (Грузия) с 24 по 26 октября.

Казахстанские спортсмены выступят в трёх дисциплинах.

В мужском одиночном катании страну представит Артур Смагулов, в женском — Мария Санникова.

В танцах на льду за Казахстан выступят Ева Шелаева и Иван Соловьёв.

Соревнования юниорского Гран-при в Батуми пройдут с 24 по 26 октября.

Отметим, что соревнования пройдут с 24 по 26 октября.