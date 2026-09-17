Казахстанские фигуристы выступят на юниорском Гран-при в Батуми
Сборная страны будет представлена в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
17 Сентября 2026, 08:54
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17 Сентября 2026, 08:5417 Сентября 2026, 08:54
146Фото: ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный список участников юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Батуми (Грузия) с 24 по 26 октября.
Казахстанские спортсмены выступят в трёх дисциплинах.
В мужском одиночном катании страну представит Артур Смагулов, в женском — Мария Санникова.
В танцах на льду за Казахстан выступят Ева Шелаева и Иван Соловьёв.
Соревнования юниорского Гран-при в Батуми пройдут с 24 по 26 октября.
Отметим, что соревнования пройдут с 24 по 26 октября.
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