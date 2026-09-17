Казахстанские фигуристы выступят на юниорском Гран-при в Батуми

Казахстанские фигуристы выступят на пятом этапе юниорского Гран-при в Батуми. Страна будет представлена сразу в трех дисциплинах, передает BAQ.KZ.

В мужском одиночном катании на лед выйдет Артур Смагулов. В женском турнире Казахстан представит Мария Санникова.

В танцах на льду выступят Ева Шелаева и Иван Соловьев.

Этап в Батуми пройдет с 24 по 26 сентября. Он станет пятым из семи турниров юниорской серии в сезоне 2026/2027. После Грузии спортсменов ждут этапы в Любляне и Гданьске.

На каждом этапе фигуристы зарабатывают рейтинговые очки. Один спортсмен или танцевальная пара могут выступить максимум на двух турнирах серии. По итогам семи этапов шесть лучших участников в каждой дисциплине получат путевки в финал юниорского Гран-при.

Финал пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине, где одновременно состоятся решающие старты юниорской и взрослой серий.