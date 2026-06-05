Казахстанские фильмы получат новые возможности для выхода на мировые рынки

Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» и Tolqyn Film Fund подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере кино и креативных индустрий. Особое внимание будет уделено повышению инвестиционной привлекательности субъектов креативных индустрий, усилению конкурентоспособности отечественных проектов и расширению их возможностей выхода на международные рынки.

Меморандум также предусматривает оказание консультационной и информационной поддержки представителям отрасли.

В рамках сотрудничества планируется поддержка инициатив в сфере кинопроизводства, creative-tech, digital- контента, медиа и инвестиционных проектов, а также создание условий для продвижения казахстанских креативных проектов на международном уровне.

Подписание меморандума стало важным шагом в развитии современной креативной экономики Казахстана, укреплении международного сотрудничества и формировании новых возможностей для представителей творческой индустрии страны.

Отметим, ранее Фонд подписал меморандум с частным венчурным фондом MOST Holding. Стороны планируют реализацию совместных образовательных и акселерационных программ.

Напомним, 25 апреля 2026 года, Главе государства был презентован офис и деятельность Фонда развития креативных индустрий. На сегодняшний день проведены стартегические сессии с креаторами, ассоциациями и творческими сообществами по обсуждению Концепции развития креативных индустрий в Алматы и Астане и в режиме онлайн с регионами.

Также в апреле текущего года Фонд принял участие в организации и проведениимасштабного книжного фестиваля Astana Eurasian Book Fair. ⁠

Кроме того, среди первых инициатив Фонда – проект «Школа народного ремесла и изобразительного искусства», направленнный на сохранение и развитие национального ремесленного искусства, возрождение редких видов традиционного ремесла и передачу уникальных знаний молодому поколению. По итогам приема заявок на участие в проекте поступило 330 заявок, из которых одобрили 271. Заявки поступили из разных регионов страны по таким направлениям как: традиционный текстиль и войлок, декоративно-прикладное искусство, национальная одежда, ювелирное искусство, деревообработка и кожевенное ремесло, керамика, изготовление музыкальных инструментов.

Кроме того, среди участников были выявлены мастера, работающие с редкими и уникальными видами традиционного казахского ремесла. В их числе косторезное искусство, шым ши, плетение камчи, изготовление конской и соколиной амуниции и др.

Теперь мастера примут участие в грантовом конкурсе проекта. Также они будут задействованы в проведении обучающих программ для молодежи. В скором времени Фонд запустит еженедельный фестиваль региональных креативных проектов Creative Aimaq.