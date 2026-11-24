Казахстанские гандболистки начали чемпионат Азии с разгрома Австралии
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Сборная Казахстана уверенно открыла чемпионат Азии по гандболу среди женщин. В первом матче континентального первенства казахстанки не оставили шансов Австралии, отправив в ворота соперниц 37 мячей.
Встреча завершилась со счетом 37:18. Таким образом, национальная команда начала групповой этап с убедительной победы и сделала первый шаг к борьбе за путевку на чемпионат мира.
На турнире в Алматы сборная Казахстана выступает в группе B. Ее соперниками также стали команды Южной Кореи, Узбекистана и Индии.
Следующее испытание ждет казахстанских гандболисток уже сегодня, 24 ноября. Им предстоит встретиться со сборной Индии.
Чемпионат Азии продлится до 3 декабря. На кону не только континентальный титул: четыре сильнейшие команды турнира получат право выступить на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Венгрии.
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