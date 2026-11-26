Казахстанские гандболистки одержали третью победу подряд на чемпионате Азии
26 Ноября 2026, 12:05
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26 Ноября 2026, 12:0526 Ноября 2026, 12:05
134Фото: НОК РК
Женская сборная Казахстана по гандболу одержала третью победу подряд на домашнем чемпионате Азии в Алматы. На этот раз казахстанские спортсменки оказались сильнее команды Узбекистана, завершив встречу со счетом 32:29.
Таким образом, национальная команда пока не потеряла ни одного очка в групповом этапе. Ранее казахстанские гандболистки обыграли сборные Австралии и Индии.
Теперь сборной Казахстана предстоит заключительный матч группового раунда – против команды Южной Кореи.
На кону не только результат континентального первенства. Четыре лучшие сборные чемпионата получат путевки на чемпионат мира 2027 года. Поэтому предстоящая встреча станет важным этапом борьбы за выход на мировой турнир.
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