Казахстанские гандболистки сыграют в финале Игр исламской солидарности
Сегодня, 16:32
81Фото: Турар Казангапов
Женская команда Казахстана по гандболу вышла в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ со ссылкой на olympic.kz.
В напряжённом полуфинале казахстанки оказались сильнее Ирана.
Матч завершился победой наших спортсменок со счётом 28:25.
В финале Казахстан сыграет с Турцией.
