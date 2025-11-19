Женская команда Казахстана по гандболу вышла в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ со ссылкой на olympic.kz.

В напряжённом полуфинале казахстанки оказались сильнее Ирана.

Матч завершился победой наших спортсменок со счётом 28:25.

В финале Казахстан сыграет с Турцией.