Казахстанские гандболистки сыграют в финале Игр исламской солидарности

Турар Казангапов Сегодня, 16:32
Фото: Турар Казангапов

Женская команда Казахстана по гандболу вышла в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ со ссылкой на olympic.kz.

В напряжённом полуфинале казахстанки оказались сильнее Ирана.

Матч завершился победой наших спортсменок со счётом 28:25.

В финале Казахстан сыграет с Турцией.

