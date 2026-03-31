Казахстанские гимнастки выступили на этапе Кубка мира в Болгарии
Обе спортсменки поборолись за победу в многоборье.
Сегодня 2026, 06:28
136Фото: Olympic
В Софии завершились соревнования в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.
От Казахстана на турнире выступили Айбота Ертайкызы и Айым Мейиржанова.
По итогам выступлений Ертайкызы заняла 14-е место, набрав 107.300 балла. Мейиржанова расположилась на 29-й позиции с результатом 102.800 балла.
Победительницей соревнований стала Таисия Онофрийчук — 116.600 балла. Второе место заняла Стилиана Николова (116.200), а «бронзу» выиграла София Раффаэли (115.700).
Отметим, что 30 марта на турнире пройдут финалы в отдельных упражнениях.
Самое читаемое
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- Пропавших работников нашли в Павлодарской области
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Строить дороги из переработанного пластика предложили в Казахстане
- Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Казахстане