В Софии завершились соревнования в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

От Казахстана на турнире выступили Айбота Ертайкызы и Айым Мейиржанова.

По итогам выступлений Ертайкызы заняла 14-е место, набрав 107.300 балла. Мейиржанова расположилась на 29-й позиции с результатом 102.800 балла.

Победительницей соревнований стала Таисия Онофрийчук — 116.600 балла. Второе место заняла Стилиана Николова (116.200), а «бронзу» выиграла София Раффаэли (115.700).

Отметим, что 30 марта на турнире пройдут финалы в отдельных упражнениях.