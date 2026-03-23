Сборная Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Афинах, завоевав четыре медали, передает BAQ.KZ.

В групповых упражнениях казахстанские спортсменки стали победительницами в программе с пятью мячами, заняв первое место.

В индивидуальных соревнованиях Акмарал Ерекешева продемонстрировала высокий уровень подготовки. Она выиграла золото в упражнении с булавами, завоевала серебро в упражнении с мячом и заняла пятое место в упражнении с лентой. Кроме того, ранее гимнастка стала победительницей многоборья, набрав 109,700 балла.

Айым Меиржанова принесла команде бронзовую медаль в упражнении с булавами, а также стала пятой в упражнении с обручем.

Диана Серсембаева заняла шестое место в финале упражнений с обручем.

Таким образом, казахстанские гимнастки подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.