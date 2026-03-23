Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
В групповых упражнениях казахстанские спортсменки заняли первое место.
Вчера 2026, 22:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
195Фото: Министерство туризма и спорта РК
Сборная Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Афинах, завоевав четыре медали, передает BAQ.KZ.
В групповых упражнениях казахстанские спортсменки стали победительницами в программе с пятью мячами, заняв первое место.
В индивидуальных соревнованиях Акмарал Ерекешева продемонстрировала высокий уровень подготовки. Она выиграла золото в упражнении с булавами, завоевала серебро в упражнении с мячом и заняла пятое место в упражнении с лентой. Кроме того, ранее гимнастка стала победительницей многоборья, набрав 109,700 балла.
Айым Меиржанова принесла команде бронзовую медаль в упражнении с булавами, а также стала пятой в упражнении с обручем.
Диана Серсембаева заняла шестое место в финале упражнений с обручем.
Таким образом, казахстанские гимнастки подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.