Казахстанские гимнасты завоевали 12 медалей на ЧА в Гонконге

Olympic Сегодня 2026, 10:20
Фото: Olympic

Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала две медали на чемпионате Азии, который прошёл в Гонконге.

В женских индивидуальных прыжках Виктория Бутолина стала бронзовым призёром, заняв третье место.

Ещё одну награду казахстанская команда получила в мужских синхронных прыжках. Никита Тумаков и Ерлан Тасмагамбетов показали хороший результат и завоевали серебряную медаль.

Кроме того, в юношеских и юниорских категориях спортсмены пополнили копилку наград ещё десятью медалями. В их числе – две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Таким образом, казахстанские спортсмены успешно выступили на континентальном первенстве и подтвердили высокий уровень подготовки.

