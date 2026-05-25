Казахстанские гимнасты завоевали 12 медалей на ЧА в Гонконге
Сегодня 2026, 10:20
Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала две медали на чемпионате Азии, который прошёл в Гонконге.
В женских индивидуальных прыжках Виктория Бутолина стала бронзовым призёром, заняв третье место.
Ещё одну награду казахстанская команда получила в мужских синхронных прыжках. Никита Тумаков и Ерлан Тасмагамбетов показали хороший результат и завоевали серебряную медаль.
Кроме того, в юношеских и юниорских категориях спортсмены пополнили копилку наград ещё десятью медалями. В их числе – две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.
Таким образом, казахстанские спортсмены успешно выступили на континентальном первенстве и подтвердили высокий уровень подготовки.
