Казахстанские гимнасты завоевали "золото" на этапе Кубка мира в Германии

Казахстанцы опередили хозяев турнира.

Фото: Sports.kz

Сборная Казахстана по батутной гимнастике добилась значительного успеха на этапе Кубка мира, который проходит в немецком городе Котбус, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В дисциплине синхронных прыжков на батуте казахстанцы Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали золотые медали. Их выступление судьи оценили в 52,200 балла, что позволило опередить хозяев турнира — немецкий дуэт Кайо Локстерманн и Фабиан Фогель, набравших 52,050. Третье место заняли британские спортсмены Зак Перзаманос и Кори Уолкс с результатом 51,530.

Победа казахстанских гимнастов стала одной из главных сенсаций этапа и подтвердила высокий уровень подготовки национальной команды.

