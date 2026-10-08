Казахстанские гособлигации могут включить в международный индекс J.P. Morgan

Казахстан сделал еще один шаг к тому, чтобы его государственные облигации стали доступнее и заметнее для крупных иностранных инвесторов. J.P. Morgan включил Казахстан в положительный список наблюдения для возможного включения в индекс развивающихся рынков GBI-EM, передает BAQ.KZ.

Пока речь не идет о самом включении в индекс. В течение ближайших 12 месяцев специалисты J.P. Morgan будут оценивать, насколько удобно иностранным инвесторам покупать и продавать казахстанские государственные облигации.

В частности, будут смотреть на доступ к международным системам расчетов и клиринга, а также на то, насколько активно торгуются облигации, которые могут попасть в индекс.

Статус Index Watch–Positive означает, что Казахстан рассматривают как потенциального кандидата на включение в GBI-EM.

Проще говоря, если казахстанские облигации войдут в этот индекс, их смогут учитывать в своих портфелях крупные международные фонды, которые ориентируются на индексы J.P. Morgan.

Это может привести к росту интереса иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Казахстана, увеличить объем торгов и помочь государству занимать деньги на более выгодных условиях.

В Министерстве финансов и Национальном банке отмечают, что новый статус стал результатом работы по развитию рынка государственных облигаций и его интеграции в международную финансовую инфраструктуру.