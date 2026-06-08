Казахстанские гребцы выиграли 20 золотых медалей на чемпионате Азии

Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ успешно выступила на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров, который прошёл в Туркестане.

По итогам соревнований отечественные спортсмены завоевали 41 медаль, из них 20 – золотые.

В возрастной категории U23 казахстанцы показали уверенное доминирование в ряде дисциплин. Среди победителей –Дмитрий Холмогоров, Стелла Суханова, Султан Шарапиев и другие спортсмены, отличившиеся как в одиночных, так и в командных заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Значительный вклад в общий результат внесли и женские экипажи, завоевавшие медали в байдарках и каноэ-двойках и четвёрках, включая смешанные заезды.

В категории U18 сборная также показала высокий уровень подготовки. Золотые награды завоевали Тимофей Таранов, Эвелина Костенко и их партнёры по экипажам. Спортсмены успешно выступили в индивидуальных и командных дисциплинах, включая микст-заезды и эстафетные четверки.

Помимо золота, казахстанцы пополнили копилку серебряными и бронзовыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира.

В целом выступление сборной стало одним из самых успешных на чемпионате и подчеркнуло высокий уровень развития гребли на байдарках и каноэ в Казахстане.