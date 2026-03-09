Мужской хор Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД Республики Казахстан выступил в Москве на вечернем музыкальном шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1», передает BAQ.KZ.

Казахстанские артисты исполнили известную казачью песню «Когда мы были на войне». Композиция прозвучала в характерной для мужского хора мощной и выразительной манере — с плотным многоголосием, чёткой динамикой и эмоциональной подачей. Исполнение сопровождалось сценической пластикой и элементами танца, что придало номеру особую зрелищность и подчеркнуло артистизм коллектива.

Выступление вызвало тёплый отклик у зрителей и гостей студии. Творчество казахстанских артистов высоко оценили российские исполнители и участники программы, среди которых был и известный эстрадный певец Дмитрий Маликов.

Помимо музыкального номера, гвардейцы привезли в студию и подарки из Казахстана. В тёплой и непринуждённой атмосфере программы произошёл и забавный эпизод: среди угощений оказалась банка с солёными огурцами, которую никто из гостей студии не смог открыть. В итоге с этой задачей справился солист мужского хора Национальной гвардии, чем вызвал оживлённую реакцию в студии и дружные аплодисменты зрителей.

Следует отметить, что в этом году мужской хор Национальной гвардии отмечает свой первый юбилей — 10-летие со дня основания. За годы существования коллектив стал одним из ярких творческих подразделений воинской культуры, активно представляя казахстанское искусство на различных площадках.

В честь юбилея творческий коллектив готовит большой праздничный концерт, в котором прозвучат лучшие произведения из репертуара хора.