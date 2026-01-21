  • 21 Января, 01:51

Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на ЧМ в Стамбуле

Главным бомбардиром встречи стала София Муравьёва, оформившая хет-трик.

Фото: Пресс-служба КФХ

Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею (U18) продолжает успешное выступление на чемпионате мира второго дивизиона группы A, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Во втором матче турнира, который проходит в Стамбуле, казахстанские хоккеистки уверенно переиграли Сборная Латвии по хоккею среди девушек U18 со счётом 9:1.

Главным бомбардиром встречи стала София Муравьёва, оформившая хет-трик. По два раза отличились София Зубкова и Рената Лившиц, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Василиса Шуклина и Анфиса Новикова.

Эта победа стала для Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею U18 второй на турнире. В стартовом матче команда Казахстана с крупным счётом обыграла сборную Новой Зеландии – 13:2.

Следующую игру казахстанские юниорки проведут 22 января против Сборная Турции по хоккею среди девушек U18. Начало матча – в 22:00.

