Казахстанские хоккеисты вырвали путёвку в элитный дивизион чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по хоккею досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира, передает BAQ.kz.

Команда добилась этого на турнире I дивизиона, который проходит в польском городе Сосновец.

В матче 4-го тура казахстанские хоккеисты сыграли против сборной Украины. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов победу одержал Казахстан – 2:1.

Шайбы в составе нашей команды забросили Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Роман Старченко и Батырлан Муратов.

Ранее на турнире сборная Казахстана одержала ещё три победы:

Казахстан — Литва 4:1

Казахстан — Япония 6:0

Казахстан — Польша 3:2

Эти результаты позволили команде обеспечить себе возвращение в элитный дивизион мирового хоккея, где Казахстан выступал с 2021 по 2025 год.

Заключительный матч турнира казахстанская сборная проведёт завтра против одного из главных фаворитов группы – команды Франции.