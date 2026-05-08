Казахстанские хоккеисты вырвали путёвку в элитный дивизион чемпионата мира
Они обеспечили возвращение в элитный дивизион мирового хоккея.
Сегодня 2026, 03:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:50Сегодня 2026, 03:50
161Фото: depositphotos.com
Мужская сборная Казахстана по хоккею досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира, передает BAQ.kz.
Команда добилась этого на турнире I дивизиона, который проходит в польском городе Сосновец.
В матче 4-го тура казахстанские хоккеисты сыграли против сборной Украины. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов победу одержал Казахстан – 2:1.
Шайбы в составе нашей команды забросили Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Роман Старченко и Батырлан Муратов.
Ранее на турнире сборная Казахстана одержала ещё три победы:
- Казахстан — Литва 4:1
- Казахстан — Япония 6:0
- Казахстан — Польша 3:2
Эти результаты позволили команде обеспечить себе возвращение в элитный дивизион мирового хоккея, где Казахстан выступал с 2021 по 2025 год.
Заключительный матч турнира казахстанская сборная проведёт завтра против одного из главных фаворитов группы – команды Франции.
Самое читаемое