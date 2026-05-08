  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские хоккеисты вырвали путёвку в элитный дивизион чемпионата мира

Казахстанские хоккеисты вырвали путёвку в элитный дивизион чемпионата мира

Они обеспечили возвращение в элитный дивизион мирового хоккея.

Сегодня 2026, 03:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
depositphotos.com Сегодня 2026, 03:50
Сегодня 2026, 03:50
161
Фото: depositphotos.com

Мужская сборная Казахстана по хоккею досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира, передает BAQ.kz.

Команда добилась этого на турнире I дивизиона, который проходит в польском городе Сосновец.

В матче 4-го тура казахстанские хоккеисты сыграли против сборной Украины. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов победу одержал Казахстан – 2:1.

Шайбы в составе нашей команды забросили Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Роман Старченко и Батырлан Муратов.

Ранее на турнире сборная Казахстана одержала ещё три победы:

  • Казахстан — Литва 4:1
  • Казахстан — Япония 6:0
  • Казахстан — Польша 3:2

Эти результаты позволили команде обеспечить себе возвращение в элитный дивизион мирового хоккея, где Казахстан выступал с 2021 по 2025 год.

Заключительный матч турнира казахстанская сборная проведёт завтра против одного из главных фаворитов группы – команды Франции.

Самое читаемое

Наверх