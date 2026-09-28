Казахстанские и китайские специалисты провели малоинвазивные операции на сердце

В НИИ кардиологии и внутренних болезней четырем пациентам с высоким хирургическим риском провели транскатетерную реконструкцию митрального клапана методом «край-в-край» (TEER), передает BAQ.KZ.

Операции прошли в рамках международного мастер-класса с участием профессора Wang Jian’an – академика Китайской академии наук, президента Второй аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета. Также в нем приняли участие три ведущих специалиста по ультразвуковой диагностике, системе DragonFly и клапанным интервенциям.

Операция на сердце без разреза грудной клетки

Метод TEER применяется для лечения тяжелой митральной регургитации – состояния, при котором митральный клапан не закрывается полностью, из-за чего возникает обратный ток крови.

В отличие от классической операции на открытом сердце, такое вмешательство проводится без разреза грудной клетки и искусственного кровообращения.

Через бедренную вену к сердцу проводят тонкий катетер. С его помощью к митральному клапану доставляют специальную клипсу, которая соединяет его переднюю и заднюю створки. Это позволяет уменьшить обратный ток крови и улучшить работу сердца.

По данным института, пациенты после такого вмешательства восстанавливаются быстрее и могут вставать уже на следующий день.

Клипсу устанавливают под контролем 3D-УЗИ

Особенность операции заключается и в том, что она проводится под ультразвуковым контролем без введения контрастного вещества.

«Используя УЗИ через пищевод, мы смотрим на структуру сердца более детально. Также применяется 3D-изображение митрального клапана, и под его контролем происходит установка клипсы в нужном месте», – рассказала заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики НИИ КВБ Акжан Конысбекова.

Метод применили у пациентов высокого хирургического риска, которым противопоказана классическая операция на открытом сердце.

Казахстанские и китайские врачи обменялись опытом

В ходе мастер-класса профессор Wang Jian’an представил опыт разработки и клинического применения технологий транскатетерной реконструкции митрального клапана.

Специалисты обсудили технические и клинические особенности применения системы, а также провели отбор пациентов для вмешательства.

В НИИ отмечают, что сотрудничество с зарубежными специалистами способствует обмену опытом и внедрению современных технологий лечения структурных заболеваний сердца.