Казахстанские и китайские юные домбристы исполнили казахские кюи в Пекине
Национальный день домбры отметили в Пекине.
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В Пекине на набережной реки Лянмахэ состоялась культурная акция «Dombyra Party», организованная Культурным центром Казахстана в честь Национального дня домбры.
Под открытым небом прозвучали произведения Курмангазы, Абая, А. Желдибая, а также народные кюи. В мероприятии приняли участие казахстанские и китайские юные домбристы, студенты, представители казахской диаспоры, местные жители и любители национального искусства.
Одним из запоминающихся моментов стало выступление китайских детей под руководством преподавателя домбры Лю Хуэй. Юные музыканты исполнили казахские кюи и показали, что интерес к домбре и музыкальному наследию Казахстана растет за пределами страны.
Акция «Dombyra Party» направлена на популяризацию казахской культуры в Китае и укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Культурный центр Казахстана в Пекине планирует сделать ее ежегодной традицией.
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