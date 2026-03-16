В Казахстане разработали робота-пожарного, который может использоваться при тушении пожаров на опасных объектах. Устройство оснащено дистанционным управлением и гусеничным ходом, передает BAQ.kz.

Новая техника предназначена для ликвидации пожаров в сложных условиях, например на промышленных предприятиях или объектах повышенной опасности, где работа спасателей может быть связана с высоким риском.

Робот был создан совместными усилиями специалистов завода в Петропавловске и сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

Заместитель оперативного дежурного управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО, капитан гражданской защиты Жанат Капаров рассказал, что основная задача устройства - повысить безопасность при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Данный робот предназначен для минимизации рисков для жизни спасателей, что особенно важно при ликвидации крупных и опасных пожаров», - отметил он.

По словам специалиста, использование роботизированной техники позволит эффективнее проводить спасательные операции и сократить угрозу для людей.

«Использование таких роботов позволит значительно повысить эффективность спасательных операций, уменьшить затраты времени и ресурсов, а также снизить вероятность человеческих потерь», - подчеркнул Жанат Капаров.

Разработчики считают, что внедрение подобных технологий может стать важным шагом в модернизации системы реагирования на чрезвычайные ситуации и повышении безопасности спасателей.