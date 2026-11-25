Казахстанские кадеты завоевали пять медалей на Гран-при по дзюдо в Ташкенте
25 Ноября 2026, 18:25
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25 Ноября 2026, 18:2525 Ноября 2026, 18:25
152Фото: НОК РК
В Ташкенте (Узбекистан) проходит этап Гран-при по дзюдо среди кадетов. По итогам соревнований спортсмены сборной Казахстана завоевали пять медалей.
В копилке казахстанской команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.
Победительницей турнира в весовой категории до 40 килограммов стала Адия Жанахмет.
Серебряными призерами соревнований стали Ернат Кенесбек, выступавший в весе до 55 килограммов, и Аслан Ергалиев (до 60 кг).
Еще две бронзовые медали сборной принесли Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг).
Таким образом, юные казахстанские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире в Узбекистане, пополнив медальную копилку страны пятью наградами.
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