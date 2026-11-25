В Ташкенте (Узбекистан) проходит этап Гран-при по дзюдо среди кадетов. По итогам соревнований спортсмены сборной Казахстана завоевали пять медалей.

В копилке казахстанской команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Победительницей турнира в весовой категории до 40 килограммов стала Адия Жанахмет.

Серебряными призерами соревнований стали Ернат Кенесбек, выступавший в весе до 55 килограммов, и Аслан Ергалиев (до 60 кг).

Еще две бронзовые медали сборной принесли Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг).

Таким образом, юные казахстанские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире в Узбекистане, пополнив медальную копилку страны пятью наградами.