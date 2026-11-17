Казахстанские карты могут стать основой навигации в отечественном сервисе заказа такси Qajet. Государственные геоданные планируют интегрировать в коммерческую платформу, чтобы проверить, насколько собственные картографические технологии способны справляться с реальными поездками, поиском адресов и построением маршрутов.

Речь идет об использовании цифровых карт и геосервисов РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» (Казгеодезия). Инициативу обсудили на заседании рабочей группы под руководством заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева.

Проект предполагает интеграцию отечественных картографических данных в инфраструктуру Qajet. В частности, планируется задействовать адресный поиск, геокодирование и маршрутизацию. Проще говоря, сервис должен научиться точнее находить нужные адреса, определять местоположение объектов и прокладывать пути с помощью казахстанских разработок.

Технологической основой станут данные Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), а также собственные разработки Казгеодезии в сфере цифровой картографии и навигации.

Однако одной карты для этого недостаточно. Чтобы навигация не отправляла водителей по несуществующим дорогам и не путала адреса, необходимо постоянно обновлять сведения о дорожной сети, обеспечивать точность координат и актуальность информации об объектах. Именно этим вопросам уделили особое внимание участники совещания.

У проекта есть и более широкая перспектива. Если отечественные геосервисы успешно покажут себя в Qajet, их можно будет масштабировать на другие цифровые платформы. В числе потенциальных пользователей — агрегаторы такси, службы доставки и логистические компании.

Таким образом, Qajet может стать одной из площадок, на которой государственные картографические разработки пройдут проверку реальным бизнесом. В перспективе это позволит Казахстану развивать собственную экосистему цифровых карт и навигации, не ограничиваясь использованием зарубежных решений.