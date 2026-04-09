Казахстанские книги планируют активнее продвигать на международных книжных площадках
Эксперты обсудили уровень читательской активности в стране.
В Алматы в литературном доме «Мың кітап» прошла встреча представителей книжной отрасли и СМИ, посвящённая развитию книгоиздательства в Казахстане в условиях цифровизации и изменяющихся читательских предпочтений, передает BAQ.KZ.
В обсуждении приняли участие издатели, писатели, представители Книжной палаты и специалисты по книжной торговле. Участники рассмотрели текущее состояние отрасли и ключевые тенденции развития рынка.
Одной из центральных тем стала возможность продвижения произведений казахстанских авторов на международных площадках. Отмечалось, что отечественные издательства и культурные организации расширяют сотрудничество с зарубежными партнёрами. Это открывает новые возможности для представления казахстанской книжной продукции на крупных мировых форумах, включая Международную ярмарку детской книги в Болонье и Франкфуртскую книжную ярмарку.
Кроме того, эксперты обсудили уровень читательской активности в стране. По их мнению, важна не только популяризация отдельных изданий, но и системная работа по формированию культуры чтения.
Также участники подняли вопросы тиражей и продаж книг на казахском языке, координации между издательствами и читательских предпочтений. По словам специалистов, сегодня наибольшим спросом пользуются классическая литература, книги по саморазвитию, женская проза и историческая литература.
Отдельное внимание было уделено развитию интереса к чтению с раннего школьного возраста, усилению взаимодействия издателей с образовательными учреждениями и повышению качества переводов международных бестселлеров.
Организаторами встречи выступили издательство Steppe&World Publishing и литературный дом «Мың кітап».
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается
- Доллар снова растёт: курс на KASE превысил 473 тенге