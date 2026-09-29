Казахстанские компании могут стать поставщиками Deutsche Bahn
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине провел встречу с руководителями германского железнодорожного концерна Deutsche Bahn, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства высоко оценил вклад компании в модернизацию железнодорожной отрасли Казахстана. Отдельно он отметил совместный проект DB Engineering & Consulting и АО «НК «Қазақстан темір жолы» по развитию пассажирских перевозок.
Президент подчеркнул важность интеграции казахстанских производителей в цепочку поставок Deutsche Bahn. Для этого отечественным предприятиям необходимо в том числе пройти соответствующую сертификацию.
Директор по закупкам Deutsche Bahn AG Ян Гроте подтвердил готовность германского концерна к дальнейшему расширению сотрудничества с Казахстаном.
Во встрече также принял участие руководитель DB Cargo Eurasia GmbH Андреас Любс. Казахстан и компания сотрудничают в сфере контейнерных грузоперевозок. Одним из ключевых направлений совместной работы является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Развитие железнодорожной инфраструктуры и использование транзитного потенциала страны Казахстан относит к стратегическим направлениям транспортной политики.
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