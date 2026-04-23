Казахстанские компании оказались в новом санкционном списке ЕС

Новый пакет санкций, принятый Совет ЕС против России, стал крупнейшим за последние два года и затронул не только российские структуры, но и компании из третьих стран, включая Казахстан, сообщает DW.

В санкционные списки включены 120 физических и юридических лиц. При этом особое внимание уделено организациям, связанным с российским военно-промышленным комплексом. Под санкции подпали также 58 компаний, имеющих связи с российским ВПК. Среди них - 16 организаций, базирующихся в Китае, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Брюссель считает, что через такие структуры осуществляется обход ограничений и поддержка военных поставок.

Санкции носят многоуровневый характер и направлены на ключевые сектора экономики. В частности, расширены меры против так называемого «теневого флота»: список пополнился 46 судами. Дополнительно вводятся проверки при продаже танкеров, чтобы ограничить возможности России наращивать альтернативную логистику экспорта энергоресурсов.

Отдельный блок касается энергетики. В странах ЕС запрещается обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров, а с 2027 года вступит в силу полный запрет на предоставление услуг СПГ-терминалов компаниям, связанным с РФ.

Финансовый сектор также оказался под давлением. Под ограничения попали 20 российских банков и четыре финансовые организации из третьих стран. Запрещены операции с рядом портов, включая Туапсе и Мурманск. Дополнительно введены меры против криптоинфраструктуры, связанной с Россией: санкции затронули стейблкоин A7A5 и криптовалюту RUBx, а европейским компаниям запрещено участвовать в разработке цифрового рубля.

Отдельно ЕС усилил контроль за реэкспортом технологий. В частности, запрещены поставки станков с ЧПУ и радиоустройств в Кыргызстан, поскольку, по данным европейских структур, такие товары затем могут попадать в Россию.