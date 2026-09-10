Казахстанские компании подключат к двум новым промышленным проектам ЕАЭС

Казахстанские предприятия примут участие в двух новых кооперационных проектах ЕАЭС в России. Один предусматривает строительство производства лакокрасочных материалов в Московской области, второй запуск новой линии на Самарском гипсовом комбинате. От второго проекта бюджет Казахстана рассчитывает получить около 180 млн тенге налоговых поступлений, передает BAQ.KZ.

Решения приняли на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло онлайн. Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Два новых проекта с участием казахстанских компаний

В Московской области планируется построить предприятие АКРУС по производству красок и лаков. Материалы должны обладать более высокими характеристиками защиты от коррозии и огня по сравнению с существующими аналогами.

Проект рассчитан на пять лет, его реализация начнется уже в этом году. Участниками станут белорусское НПП «Орион-ВК», казахстанское ТОО «ASYL CONSTRUCTION» и российское ООО «АКЗ покрытия».

Казахстанская компания будет отвечать за часть поставок материалов и технологического оборудования.

Второй проект предусматривает строительство новой линии смешивания на базе Самарского гипсового комбината. После ее запуска выпуск сухих смесей строительного и специального назначения должен увеличиться на 75,5 тыс. тонн в год.

От Казахстана в проекте примет участие ТОО «Элита», которое будет оказывать инжиниринговые и строительные услуги. Белорусскую сторону представит ЗАО «Ремеза». По расчетам, налоговые поступления от этого проекта в бюджет Казахстана составят около 180 млн тенге.

В 2025 году в ЕАЭС уже одобрили кооперационный проект по производству сельскохозяйственной техники в Акмолинской области.

Кооперационные проекты союза получают льготное финансирование по сниженной ставке за счет субсидирования процентов по займам. Такой механизм рассчитан на развитие технологий, новых производственных моделей и торгово-экономических связей между странами ЕАЭС.

Помидоры, перцы и баклажаны будут проверять иначе

Помимо промышленных проектов, Совет ЕЭК рассмотрел несколько отраслевых вопросов и принял поправки в ряд документов аграрной отрасли. В частности, изменения коснутся метода полевой апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур.

Пересмотрят и единые карантинные фитосанитарные требования к продукции и объектам на таможенной границе и территории стран ЕАЭС.

Изменения касаются вируса мозаики пепино, которому подвержены томаты, перцы и баклажаны. Требование об отсутствии этого вируса у такой продукции планируется исключить при условии достаточного уровня карантинной фитосанитарной безопасности страны.

Совет решил скорректировать и перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. Для древесного упаковочного и крепежного материала отменят обязательное оформление фитосанитарного сертификата, если на нем есть маркировка, предусмотренная едиными требованиями ЕАЭС.

В Правительстве рассчитывают, что новые правила упростят производство и торговлю соответствующей продукцией внутри союза.

Новые правила затронут игрушки для детей до 14 лет

Совет ЕЭК принял изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек».

Поправки устанавливают обязательные требования к игрушкам для детей до 14 лет. Они направлены на защиту покупателей от недостоверной информации о продукции и на недопущение продажи товаров, которые не соответствуют нормам безопасности.

На заседании рассмотрели и другие процедурные вопросы, связанные с работой отраслей и Евразийской экономической комиссии.