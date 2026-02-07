Казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпийских играх-2026

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала итальянка.

Сегодня, 22:01
Фото: Сали Сабиров

В Италии на Олимпийских играх-2026 состоялся розыгрыш наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров среди женщин, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших.

Надежда Морозова с результатом 4:01.200 завершила выступление на шестом месте. Елизавета Голубева финишировала десятой - 4:03.300.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.280. 

Второй стала норвежка Рагне Виклунд - 3:56.540. Третьей финишировала Валери Мальте (Канада) - 3:56.930.

