В Италии на Олимпийских играх-2026 состоялся розыгрыш наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров среди женщин, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших.

Надежда Морозова с результатом 4:01.200 завершила выступление на шестом месте. Елизавета Голубева финишировала десятой - 4:03.300.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.280.

Второй стала норвежка Рагне Виклунд - 3:56.540. Третьей финишировала Валери Мальте (Канада) - 3:56.930.