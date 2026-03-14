Казахстан успешно увеличил производство своих лекарств. Сейчас 40% всех лекарственных средств в стране — это препараты отечественного производства, передает BAQ.kz.

Данные взяты из системы маркировки и прослеживаемости лекарств, которая показывает точное количество упаковок и доз.

В Минздраве отмечают, что именно такой «натуральный» показатель — в упаковках и дозах — даёт реальную картину доступности лекарств для населения. В денежном выражении доля отечественных препаратов составляет около 15%, что связано с высокой стоимостью инновационных импортных лекарств, защищённых патентами.

Реформы в системе лекарственного обеспечения позволили снизить цены на медикаменты. В рамках ГОБМП и ОСМС стоимость препаратов упала в среднем на 15%, а в оптовом и розничном сегментах — на 26%, что сделало лекарства более доступными для населения.

Закупочная система также стала работать эффективнее. Единый дистрибьютор расширил прямые контракты с заводами, сократив число посредников. Закупки через международные организации — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП-ТБ — выросли на 87%, а долгосрочные контракты с отечественными производителями — на 43%.

Кроме того, благодаря этим мерам государство сэкономило значительные средства: 70,5 млрд тенге в 2025 году и уже 47 млрд в начале 2026 года. Эти деньги направляются на расширение доступа населения к лекарствам.

Также система маркировки и прослеживаемости позволяет отслеживать движение каждого препарата — от производства до аптечной полки.