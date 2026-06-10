Казахстанские лучники успешно стартовали на этапе Кубка мира в Турции

В Анталье стартовал третий этап Кубка мира по стрельбе из лука. По итогам квалификации в соревнованиях по стрельбе из блочного лука сразу трое представителей Казахстана пробились в третий раунд турнира, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Успешно преодолели стартовые этапы соревнований Муса Дильмухамет, Виктория Лян и Диана Юнусова.

В 1/16 финала Муса Дильмухамет встретится с одним из сильнейших представителей Нидерландов Майком Схлуссером. Виктория Лян поборется за выход в следующий круг с Катариной Рааб из Германии, а Диане Юнусовой предстоит поединок против британской спортсменки Эллы Гибсон.

Впереди соревнования в классическом луке

Программа этапа Кубка мира в Анталье продолжается. Уже 10 июня на турнире стартуют соревнования по стрельбе из классического лука, где также выступят представители сборной Казахстана.

Этап Кубка мира в Турции собрал сильнейших лучников мира и является одним из ключевых стартов сезона перед главными международными соревнованиями года.