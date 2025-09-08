Казахстанские лучники взяли "бронзу" на чемпионате мира в Южной Корее
Это исторический результат.
Сегодня, 03:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:24Сегодня, 03:24
103
Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, передает BAQ.KZ. В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука казахстанцы — Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова — в напряжённом матче за третье место обыграли сборную Великобритании со счётом 232:228.
Это исторический результат: до нынешнего турнира в активе Казахстана была лишь одна медаль мирового первенства по стрельбе из лука — "бронза" 1993 года. Таким образом, национальная команда спустя более чем 30 лет вновь поднялась на пьедестал почёта чемпионата мира.
Самое читаемое
- Прокуратура Алматы провела разъяснительную работу с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Кожамжаров под следствием: что известно о бывшем главе финпола?
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду