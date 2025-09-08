Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, передает BAQ.KZ. В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука казахстанцы — Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова — в напряжённом матче за третье место обыграли сборную Великобритании со счётом 232:228.

Это исторический результат: до нынешнего турнира в активе Казахстана была лишь одна медаль мирового первенства по стрельбе из лука — "бронза" 1993 года. Таким образом, национальная команда спустя более чем 30 лет вновь поднялась на пьедестал почёта чемпионата мира.