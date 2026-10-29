Казахстанские лучники завоевали золото и серебро на Кубке Азии
29 Октября 2026, 12:45
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29 Октября 2026, 12:4529 Октября 2026, 12:45
81Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка Азии в Сулеймании (Ирак).
В соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте Павел Кузнецов и Эльмира Раисова одержали победу над командой Бангладеш со счетом 153:142.
Серебряными призерами в женских командных соревнованиях стали Эльмира Раисова, Милана Бурлева и Аяжан Жаксылык. В финале казахстанки уступили представительницам Бангладеш со счетом 220:230.
Ранее мужская команда Казахстана также завоевала золотую медаль турнира.
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