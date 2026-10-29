Казахстанские лучники завоевали золото и серебро на Кубке Азии

Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка Азии в Сулеймании (Ирак).

В соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте Павел Кузнецов и Эльмира Раисова одержали победу над командой Бангладеш со счетом 153:142.

Серебряными призерами в женских командных соревнованиях стали Эльмира Раисова, Милана Бурлева и Аяжан Жаксылык. В финале казахстанки уступили представительницам Бангладеш со счетом 220:230.

Ранее мужская команда Казахстана также завоевала золотую медаль турнира.