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Казахстанские лучники завоевали золото и серебро на Кубке Азии

29 Октября 2026, 12:45
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НОК РК 29 Октября 2026, 12:45
29 Октября 2026, 12:45
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Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка Азии в Сулеймании (Ирак).

В соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте Павел Кузнецов и Эльмира Раисова одержали победу над командой Бангладеш со счетом 153:142.

Серебряными призерами в женских командных соревнованиях стали Эльмира Раисова, Милана Бурлева и Аяжан Жаксылык. В финале казахстанки уступили представительницам Бангладеш со счетом 220:230.

Ранее мужская команда Казахстана также завоевала золотую медаль турнира.

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