Отечественные предприятия за два месяца выпустили более 141 тыс. тонн растительных масел. Особенно заметно прибавило подсолнечное направление, однако у отрасли есть и обратная сторона успеха: заводов становится больше, а сырья для их полной загрузки по-прежнему не хватает.

Казахстанская масложировая отрасль ускоряет производство. За первые два месяца нового маркетингового сезона отечественные маслозаводы выпустили более 141 тыс. тонн растительных масел – на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Об этом сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК).

Основной прирост обеспечило подсолнечное масло. Производство нерафинированного продукта увеличилось сразу на 57%, рафинированного – на 39%.

Такую динамику в ассоциации связывают сразу с несколькими факторами. В стране расширяются площади под масличными культурами, предприятия наращивают перерабатывающие мощности, а сотрудничество заводов с аграриями через форвардные контракты помогает заранее обеспечивать закупку сырья. Дополнительным стимулом остается устойчивый спрос на казахстанскую масложировую продукцию за рубежом.

Посевная база действительно растет. В 2026 году площадь масличных культур в Казахстане, без учета хлопка, превысила 5,179 млн гектаров. Это на 30% больше прошлогоднего показателя.

Однако здесь обнаруживается любопытный парадокс: перерабатывать страна способна больше, чем сегодня позволяют имеющиеся объемы сырья. Совокупные мощности маслозаводов превышают 5,4 млн тонн маслосемян в год, из которых 4,6 млн тонн приходится на подсолнечник. Несмотря на расширение посевных площадей, предприятия все еще испытывают дефицит сырья и работают не на полную мощность.

Следующий этап развития отрасли – не просто увеличение объемов производства, а переход к более глубокой переработке. В 2026–2028 годах мощности по рафинации планируют увеличить в 2,1 раза – до более чем 1 млн тонн в год. Выпуск фасованного рафинированного подсолнечного масла предполагается нарастить примерно в 2,4 раза.

Есть планы и по расширению ассортимента. В 2027–2028 годах намечен запуск двух предприятий по производству растительных жиров и маргаринов мощностью 72 тыс. и 50 тыс. тонн в год соответственно.

Таким образом, казахстанская отрасль постепенно движется от простого наращивания объемов к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. В перспективе это должно укрепить позиции отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Но для полной реализации промышленного потенциала маслозаводам предстоит решить одну из главных задач – обеспечить стабильную загрузку сырьем.