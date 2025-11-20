После разрушительного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября, Казахстан направил в Афганистан гуманитарный груз и медицинскую бригаду, которая работает на месте с прошлой недели, передаёт BAQ.KZ.

Из государственного резерва были доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.

В составе миссии – опытные специалисты, способные оказывать помощь при множественных травмах, политравмах и экстренных случаях. Среди них врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии им. Батпенова, Национального центра нейрохирургии и Национального координационного центра экстренной медицины.

За время работы казахстанские медики провели десятки консультаций, обследований и операций, помогают афганским коллегам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств и подключаются к наиболее сложным случаям.