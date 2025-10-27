Казахстанская часть Каспийского моря сильнее других регионов страдает от снижения уровня воды. По данным РГП "Казгидромет", процесс обмеления продолжается и в будущем может только усилиться, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам специалистов, ключевыми причинами падения уровня Каспия являются климатические изменения и антропогенный фактор. Согласно расчетам климатической модели Community Climate System Model по сценариям RCP4.5 и RCP8.5, к середине века уровень моря может опуститься еще на два метра.

"По прогнозам, к 2050 году уровень Каспийского моря может достигнуть отметок минус 32,4 – минус 34 метра по Балтийской системе высот", — сообщили в "Казгидромете".

Историческая динамика колебаний уровня Каспия

1940–1977 годы — падение уровня на 1,2 м (в среднем 4 см в год);

1978–1995 годы — повышение на 2,5 м (13 см в год);

1996–2023 годы — падение на 1,83 м (8 см в год).

С 2006 по 2024 год уровень воды снизился уже на 2 метра.

В 2024 году снижение уровня Каспия в казахстанском секторе составило 22 см на северо-востоке и 29 см на востоке.

Согласно ежемесячному гидрометеорологическому обзору, в сентябре 2025 года:

максимум уровня зафиксирован в пункте Иголкинская банка — 147 см,

минимум — в пункте Курык (минус 195 см),

средний уровень составил минус 118 см, или минус 29,18 м БС.

Метеорологи предупреждают: тенденция к обмелению Каспия сохраняется, и без мер по адаптации прибрежные экосистемы и инфраструктура региона могут столкнуться с серьезными последствиями.