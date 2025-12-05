Инженерно-сапёрная группа казахстанского контингента, участвующая в миссии ООН по наблюдению за разъединением, существенно нарастила эффективность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, передает BAQ.KZ.

За восемь месяцев текущего года наши миротворцы провели 32 оперативные задачи и уничтожили свыше тысячи ВОП, включая 23 самодельных устройства — вдвое больше, чем в предыдущую ротацию.

Для сравнения: ранее при выполнении 14 задач сапёры утилизировали более 500 боеприпасов и шесть СВУ. Рост показателей, по оценке командования, подтверждает возросший профессионализм и слаженность казахстанских миротворцев.

Командир группы майор Ернар Амантайулы сообщил, что большинство обнаруженных неразорвавшихся боеприпасов находились вблизи населённых пунктов и представляли прямую угрозу для мирных жителей. "Получив сигнал, мы выезжаем на место, проводим рекогносцировку, оцениваем потенциальные угрозы и уничтожаем предметы так, чтобы не нанести ущерба инфраструктуре", — отметил он.

Чаще всего сапёрам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами — наследием вооружённых конфликтов в Сирии.