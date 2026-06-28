Казахстанские миротворцы оказали помощь жителям Сирии
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Казахстанские военнослужащие, выполняющие задачи в составе Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), оказали медицинскую помощь жителям сирийского города Хан-Арнаба в провинции Эль-Кунейтра. Как сообщили в Министерстве обороны, гуманитарная медицинская акция прошла совместно с медицинским персоналом полевого госпиталя миссии ООН и специалистами системы здравоохранения Сирийской Арабской Республики.
Врачи провели амбулаторный прием местных жителей, осмотрели пациентов, оказали им первичную медицинскую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Особое внимание было уделено детям, пожилым людям, а также пациентам, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении. В ведомстве отметили, что благодаря совместной работе казахстанских миротворцев, медиков госпиталя ООН и сирийских специалистов жители Хан-Арнабы получили своевременную квалифицированную помощь.
По информации Минобороны, местные жители поблагодарили казахстанских миротворцев и медицинских работников за профессионализм, заботу и внимание. В министерстве подчеркнули, что подобные гуманитарные акции способствуют укреплению доверия местного населения к деятельности миротворческой миссии ООН и помогают выстраивать взаимодействие с жителями региона.
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