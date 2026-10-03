Казахстанские миротворцы получили высокую оценку инспекторов ООН
С июня по сентябрь контингент провёл 470 оперативных мероприятий, а сапёры уничтожили 350 взрывоопасных предметов.
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Казахстанский миротворческий контингент на Голанских высотах получил высокую оценку по итогам инспекции штаба Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF). Проверка состоялась 30 сентября 2026 года.
В ходе инспекции военнослужащие подтвердили уровень профессиональной подготовки и готовность выполнять поставленные задачи в различных оперативных ситуациях. Третий национальный миротворческий контингент возглавляет подполковник Илияс Алматов.
В рамках мандата ООН казахстанские военнослужащие патрулируют территорию, охраняют блокпосты, уничтожают взрывоопасные предметы, сопровождают и эвакуируют персонал организации.
С июня по сентябрь национальный контингент провёл 470 оперативных мероприятий. Кроме того, миротворцы организовали 49 временных ночных наблюдательных постов, провели 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.
Инженерно-сапёрная группа обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.
Казахстанский контингент продолжает выполнять задачи в соответствии с мандатом ООН, обеспечивая присутствие и готовность к реагированию в зоне своей ответственности.
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