Казахстанские миротворцы получили высокую оценку инспекторов ООН

Казахстанский миротворческий контингент на Голанских высотах получил высокую оценку по итогам инспекции штаба Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF). Проверка состоялась 30 сентября 2026 года.

В ходе инспекции военнослужащие подтвердили уровень профессиональной подготовки и готовность выполнять поставленные задачи в различных оперативных ситуациях. Третий национальный миротворческий контингент возглавляет подполковник Илияс Алматов.

В рамках мандата ООН казахстанские военнослужащие патрулируют территорию, охраняют блокпосты, уничтожают взрывоопасные предметы, сопровождают и эвакуируют персонал организации.

С июня по сентябрь национальный контингент провёл 470 оперативных мероприятий. Кроме того, миротворцы организовали 49 временных ночных наблюдательных постов, провели 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.

Инженерно-сапёрная группа обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Казахстанский контингент продолжает выполнять задачи в соответствии с мандатом ООН, обеспечивая присутствие и готовность к реагированию в зоне своей ответственности.